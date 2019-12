Cours Particuliers en Licence de Philosophie

Les études de philosophie impliquent l’acquisition d’une large culture et de méthodes de raisonnement. Elles demandent également la maîtrise des exercices incontournables que sont la dissertation et le commentaire de texte. Des cours particuliers peuvent vous y aider.

Une voie progressive vers l’autonomie

L’université peut être vue comme le lieu de l’apprentissage de l’autonomie. L’entrée dans ce nouveau monde est donc souvent déroutante. Il faut apprendre à travailler seul/e, à se motiver par soi-même.

On n’est en fait jamais tout à fait seul/e : les autres étudiant/e/s sont dans la même situation, et l’entraide est forte. Mais vous rencontrez souvent tou/te/s les mêmes difficultés : savoir ce qui est important et ce qui ne l’est pas ; ce qui est à retenir, ce qui est indispensable, et ce qui peut s’oublier. L’enjeu est aussi, souvent, de savoir comment travailler efficacement.

Des cours particuliers pour cerner l’essentiel

Le plus important dans votre cursus de licence de philosophie est d’acquérir la méthode philosophique. Comprendre ce qu’est un problème philosophique, ce que l’on attend de vous en termes de problématisation.

On s’attendra, à la fin de votre licence, à ce que vous ayez acquis une certaine culture. Mais, étant donné que vous avez choisi cette matière, cette culture se constituera tout naturellement. Vous écouterez des cours, vous lirez, et vous retiendrez ce qui vous semblera pertinent.

Je pourrai vous aider à approfondir les notions qui vous intéressent, et à clarifier celles qui vous semblent plus obscures. Mais l’essentiel de notre travail sera probablement méthodologique. Comprendre ce qu’est un problème philosophique, l’exposer clairement, conduire un raisonnement.

Une approche sur-mesure en Licence de Philosophie

Pour vous aider à tracer votre chemin en philosophie, il ne s’agira pas pour moi de vous proposer une méthode toute faite. En effet, chacun/e a sa manière de voir les choses, et de les écrire.

Nous partirons donc de votre façon de faire, et nous verrons ensemble comment vous faire progresser face à l’exigence de la matière.

La question du style est aussi très personnelle. Vous avez votre écriture, et mon rôle sera simplement d’attirer votre attention sur les passages où vous êtes moins clair/e, ou où vous vous éloignez du sujet.

