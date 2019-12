Cours Particuliers en Licence de Mathématiques

Diplômé de l’École Centrale Paris, je donne des cours particuliers aux étudiants en Licence de Mathématiques depuis 2011.

Un accompagnement à l’entrée dans le supérieur

La rupture à l’entrée en licence de mathématiques est particulièrement marquée. Le niveau de rigueur exigé monte significativement par rapport au lycée. Et alors qu’en prépa, l’encadrement et la pression sont tels que l’on prend conscience très rapidement du changement, c’est parfois moins net à l’université. On peut alors passer les premiers mois, les deux premières années même parfois, sans se rendre compte que l’on accumule des lacunes. À force, votre goût pour la matière risque d’en souffrir.

C’est pourquoi je vous propose de vous accompagner dans cette entrée dans l’enseignement supérieur. Je vous aiderai à identifier les notions importantes et à les comprendre en profondeur. J’attirerai également votre attention sur le niveau d’exigence qu’auront les correcteurs face à vos démonstrations – niveau qui sera bien plus élevé que ce que vous avez connu en terminale.

Organisation d’un cours particulier en licence de mathématiques

Nous commencerons généralement la séance par revenir sur les points que vous n’avez pas compris, dans le cours ou les exercices. Cette première phase pourra parfois occuper une large part de la séance. En effet, la compréhension profonde de notions et propriétés introduites en cours est essentielle pour progresser sereinement en mathématiques.

Nous travaillerons ensuite à mettre en pratique ce savoirs nouveaux. Cela prendra la forme d’exercices, courts ou longs. Nous nous appuierons également, autant que possible, sur des sujets d’annales, pour vous préparer aux examens qui vous attendent.

Une approche sur-mesure

Il ne s’agira jamais pour moi de dérouler un cours tout fait. Je m’appuierai sur votre manière d’aborder les choses, de visualiser, pour vous aider à progresser dans l’appréhension des exercices.

J’applique cette approche totalement sur-mesure dans tous mes cours. Mais en mathématiques, c’est indispensable. Nous avons, chacun, un rapport différent aux mathématiques. Je m’emploierai donc à comprendre le vôtre. Cela me permettra d’abord de vous guider efficacement dans la compréhension du cours. Mais cela sera surtout très utile pour vous conduire à pouvoir résoudre vous-même les exercices.

La difficulté en mathématiques dans le supérieur réside en effet dans la recherche de solutions. Alors qu’au lycée, l’application d’une méthode apprise et répétée permet souvent d’arriver presque automatiquement au résultat, l’activité de recherche devient prééminente en licence. Il vous faudra explorer différentes pistes, tester différentes approches, pour chaque question. Cette nouveauté peut être déstabilisante. Je vous aiderai à l’apprécier.

Me contacter

Pour une demande de cours particuliers en licence de mathématiques, pour échanger à propos de votre situation, ou pour tout renseignement, vous pouvez me contacter, par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.