Je donne des cours particuliers en prépa scientifique depuis 2011. Les élèves en CPGE scientifique ont longtemps constitué la majorité de mes étudiants.

À leur demande, j’ai progressivement étendu le champ des matières que j’enseigne. Partant de la physique, j’ai commencé à enseigner les sciences de l’ingénieur puis les mathématiques. Plus récemment, et après mon cursus en philosophie, j’ai commencé à donner des cours de français-philosophie. Je propose par ailleurs une approche spécifique si vous êtes en 5/2.

Un suivi global pour éviter tout retard

L’un des intérêts de travailler ensemble la plupart des matières est la réactivité. Nous aurons probablement un cours prévu chaque semaine, parfois deux. Et nous adapterons à chaque fois le contenu à ce dont vous avez besoin sur le moment.

Mathématiques et physique occuperons sans doute la plus grande part de nos cours. Mais les sciences de l’ingénieur et le français-philosophie ne sont pas à négliger, et nous les travaillerons également. Je pourrai aussi vous apporter mon éclairage en langues.

Plus globalement, je vous aiderai à vous organiser, à gérer les priorités. En effet, l’enjeu de l’organisation et de la motivation est essentiel en prépa. Nos échanges réguliers vous aideront ainsi à mieux vivre vos années de classes préparatoires.

Organisation des cours particuliers en prépa scientifique

Nous ferons à chaque séance un point sur votre avancée dans le programme et votre ressenti. Je répondrai à vos questions, qu’elles concernent le fond ou la forme. Nous mettrons ensuite en application vos connaissances sur des exercices et sujets pour vous faire gagner en aisance. Le tout en fonctions de vos priorités, envies et besoins du moment.

Conformément à mon approche générale, nous partirons toujours de votre façon de voir les choses. Nous nous appuierons sur ce que vous avez déjà compris, et sur votre manière de résoudre les problèmes, pour vous aider à progresser. Je n’arriverai pas avec une méthode toute faite. Nous construirons ensemble l’approche qui vous convient.

Le français-philosophie, matière à ne pas négliger

Il n’est pas toujours facile de dégager du temps pour le français-philosophie en prépa. Pourtant, cette matière peut faire toute la différence aux concours. Or il n’est pas si difficile de comprendre les attentes et d’acquérir les connaissances de base pour s’assurer une bonne note. Il est donc très bénéfique d’y consacrer un peu d’attention.

Me contacter

Pour une demande de cours particuliers en prépa scientifique, pour échanger à propos de votre situation, ou pour toute question, vous pouvez me contacter par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.