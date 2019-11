Concours blanc, examen blanc, bac blanc

S’entraîner sur les sujets qui tombent

L’un des axes de ma façon de travailler avec tous mes élèves et étudiants est la préparation spécifique des épreuves qui vous attendent. Pour cela, il faut avoir compris le programme bien sûr. Mais il vous faut aussi être entraîné aux exercices auxquels vous serez confronté. D’où le travail sur des sujets d’annales.

Une approche sur-mesure

Cependant, évaluer soi-même ce que vaut ce que l’on a fait, et qui ne peut être identique à ce que dit tel ou tel corrigé, est souvent difficile.

De plus, pour progresser, il est bien plus efficace d’être aidé à trouver par soi-même une manière d’améliorer ce que l’on a produit. En effet, une correction toute faite peut sembler évidente une fois lue. Mais elle ne permet pas toujours de savoir comment on arrive à en avoir l’idée. Dans ce cas, on n’est pas forcément plus à l’aise face à une autre situation, même similaire.

Au contraire, lors de notre travail ensemble de revue de votre copie, je partirai de votre façon de raisonner. Sur la base de votre vision des choses, vos intuitions, vos idées, je vous aiderai à progresser. Vous réaliserez ainsi que vous êtes capable de résoudre bien plus de problèmes que vous ne le pensiez.

Organisation du travail sur sujets d’annales

Ainsi, que vous prépariez le bac, les concours des grandes écoles, ou les examens de l’université, nous pouvons mettre en place une formule “examens/concours blancs”. Ces séances peuvent avoir lieu à domicile ou à distance.

Pour préparer les écrits , je vous enverrai un sujet à traiter dans les conditions de l’épreuve. Je corrigerai en détail la copie que vous m’aurez retournée. Nous reviendrons ensuite ensemble, lors d’une séance de cours particulier, sur les points qui vous auront posé problème.

, je vous enverrai un sujet à traiter dans les conditions de l’épreuve. Je corrigerai en détail la copie que vous m’aurez retournée. Nous reviendrons ensuite ensemble, lors d’une séance de cours particulier, sur les points qui vous auront posé problème. Pour préparer les oraux, j’organiserai des simulations, où j’incarnerai différents types d’examinateurs. Nous reviendrons ensuite sur le déroulé de la simulation, à la fois sur le fond et sur la forme.

Me contacter

Pour organiser une ou plusieurs séances d’examens ou de concours blancs, pour échanger à propos de votre situation ou pour toute question, vous pouvez me contacter. Je suis joignable par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.