Posez toutes vos questions à un enseignant disponible

Il arrive souvent qu’un point de cours résiste, ou que la correction d’un exercice demeure obscure. Dans ce cas, il est possible de poser ses questions à des camarades, ou à ses professeurs. Mais ils ne sont pas toujours très disponibles, et leurs réponses peuvent parfois sembler trop brèves.

Dans ces cas-là, je suis à votre disposition pour vous aider à faire toute la lumière sur les points qui vous intéressent.

L’apport d’un regard extérieur

Il se peut également que les questions que vous vous posez vous soient tout à fait personnelles. Peut-être sont-elles sans rapport avec ce que vous étudiez en cours. Vous pourrez alors avoir envie de les explorer avec un enseignant extérieur à votre environnement direct. Là encore, je serai ravi de pouvoir vous aider.

Je peux enfin également vous apporter mon assistance hors de tout cadre scolaire. Si vous vous posez des questions dans l’un des domaines dans lesquels j’interviens, n’hésitez pas à me contacter.

Un échange dans la simplicité

Vous m’exposerez votre problème par écrit ou par téléphone, et je vous recontacterai, généralement par téléphone ou par webcam, pour que nous puissions échanger.

Peut-être s’agira-t-il d’un bref échange de 5 minutes. Ou alors nous constaterons que le sujet mérite d’y consacrer plus de temps. Il se peut bien sûr également que je ne sois pas en capacité de répondre, et je vous en informerai alors clairement.

Me contacter

