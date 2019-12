Cours Particuliers en Licence d’Économie

Diplômé de l’École Centrale Paris, et titulaire d’une Licence d’Économie, je donne des cours particuliers aux étudiants en économie depuis 2012.

Des cours particuliers en Licence, un accompagnement vers l’autonomie

Je vous aiderai à prendre le rythme de l’université. Il vous faudra en effet apprendre à travailler par vous-même, sans forcément avoir des contrôles rapprochés. Je vous aiderai donc à maintenir votre motivation, notamment en gardant en tête vos objectifs.

Sur le fond, nous suivrons l’ensemble des matières auxquelles vous serez confronté/e : microéconomie, macroéconomie, finance, mais aussi mathématiques.

Les Mathématiques, matière-clé de la réussite en Licence d’Économie

C’est souvent cette matière qui pose problème. En effet, ce n’est pas forcément pour elle que vous avez choisi ce parcours. Et pourtant, les mathématiques sont incontournables pour progresser en économie.

Dans ce cursus, les probabilités et statistiques occupent le devant de la scène. Les problèmes d’optimisation sont aussi l’objet d’une attention importante. Cela vous conduira à acquérir des notions de calcul différentiel. Ensemble, nous partirons de votre manière d’aborder les problèmes pour vous aider à progresser.

En fonction de votre goût pour la matière, nous modifierons notre manière de l’approcher. Nous pourrons travailler avec l’objectif minimal de comprendre les bases pour valider les examens. Ou nous pourrons aller plus loin et chercher à maîtriser toutes les notions, pour ensuite pouvoir progresser plus sereinement.

Dans tous les ces, je resterai à votre écoute, et nous construirons toujours un cours sur-mesure pour répondre à vos besoins propres.

