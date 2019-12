Diplômé de l’École Centrale Paris, je donne des cours particuliers en médecine depuis 2011.

Parmi les étudiants en médecine, ce sont bien sûr ceux qui sont en première année qui ont le plus besoin de soutien. Mais je peux aussi intervenir dans la suite du parcours.

Physique et Biophysique : incontournables en PACES

Bien que le programme varie selon les universités, toutes incluent la physique dans leur cursus. Thermodynamique, ondes, mécanique, électromagnétisme et optique sont les domaines les plus abordés. Et la quantité de connaissances à assimiler en très peu de temps pose souvent problème aux étudiants de PACES (Première Année Commune aux Études de Santé).

Pour faire face à cette masse de travail et être efficace le jour de l’épreuve, un minimum d’apprentissage par cœur est nécessaire. Mais la compréhension des phénomènes et des lois physiques peut vous faire gagner un temps précieux. Je m’emploierai à vous les transmettre, pour faciliter votre compréhension des énoncés et le choix de la méthode de résolution.

Les Mathématiques, à ne pas négliger

Les mathématiques sont aussi une matière très présente en première année. Le programme se concentre le plus souvent sur les probabilités et statistiques.

En fonction de votre goût pour la matière, nous aborderons les choses différemment. Nous pourrons aller à l’essentiel si les maths ne sont pas votre priorité. Mais nous pourrons aussi chercher à comprendre plus en profondeur les enjeux des notions introduites si cela vous aide à mieux assimiler.

Biologie, anatomie, santé, éthique : un soutien dans l’apprentissage

Les autres matières relèvent principalement de l’apprentissage par cœur. Je vous aiderai à rester motivé/e au cours de ce travail, parfois fastidieux.

Selon votre manière de travailler, je pourrai intervenir pour vous aider à comprendre certaines formulations, certains points précis. Je pourrai aussi, si vous le souhaitez, vérifier que vous avez bien retenu, contrôler vos connaissances.

Un accompagnement sur-mesure en Médecine

Vous avez forcément vos matières fortes, et celles qui vous posent plus de problèmes. Et parmi celles-ci, les difficultés que vous rencontrez vous sont spécifiques. C’est pourquoi nous travaillerons ensemble d’une manière adaptée à votre façon de voir les choses.

Pour vous faire passer une idée, je partirai toujours de ce que vous avez compris, de ce qui est clair pour vous, de ce qui vous parle. C’est sur cette base que je m’appuierai pour vous aider à progresser.

Plus globalement, l’enjeu de la motivation est essentiel en médecine. Nos discussions vous aideront alors à vous remémorer vos objectifs, les raisons qui vous ont poussé à entrer dans ce cursus. C’est ainsi que vous retrouverez le goût pour ces études.

Me contacter

Pour une demande de cours particuliers en médecine, pour échanger à propos de votre situation, ou pour toute question, vous pouvez me contacter par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.