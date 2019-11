Cours Particuliers en Prépa Commerciale

Je donne des cours particuliers en prépa économique et commerciale (ECE, ECS ou ECT) depuis 2013. J’interviens notamment en mathématiques et en culture générale.

Les Mathématiques, matière reine mais pas forcément préférée

Dans les CPGE économiques et commerciales, la bonne compréhension du programme et l’assimilation des méthodes en mathématiques est une condition indispensable à la réussite aux concours d’entrée des écoles de commerces.

Pourtant, ce n’est pas souvent pour cette matière que les élèves choisissent la voie commerciale. Les plus grands amateurs de mathématiques sont souvent en prépa scientifique !

Il va donc parfois s’agir de briser la glace avec cette discipline. Je vous y aiderai, en partant de votre manière de raisonner, de votre façon de voir les choses. Il ne s’agira jamais pour moi de dérouler un cours tout fait. Je m’adapterai à vos besoins et à votre approche. J’en dis plus sur ma façon d’aborder les mathématiques sur cette page.

La Culture Générale : de la Philosophie autrement

L’arrivée en prépa EC sera également l’occasion de découvrir une nouvelle matière : la culture générale. Une matière pas si nouvelle en fait, puisqu’elle est proche de la philosophie.

Ce nom différent indique simplement que la culture mobilisée jouera un rôle important dans l’évaluation. Mais la méthode et la réflexion à engager sont bien de nature philosophique.

L’autre différence avec la philosophie de terminale est qu’il s’agit d’une épreuve basée sur un thème spécifique, différent chaque année. Vous devez donc développer une culture particulière concernant ce thème, avec quelques incontournables.

Je vous aiderai donc sur le fond, pour travailler cette culture et développer une compréhension profonde du thème au programme. Nous travaillerons également beaucoup sur la forme et sur la méthode à respecter.

Des cours particuliers pour un accompagnement sur-mesure

Plus globalement, je vous aiderai à vous organiser, à gérer vos priorités. En effet, l’enjeu de l’organisation et de la motivation est essentiel en prépa. Nos échanges réguliers vous aideront ainsi à mieux vivre ces années chargées.

Concrètement, nous ferons à chaque séance un point sur votre avancée dans le programme et votre ressenti. Je répondrai à vos questions, qu’elles concernent le fond ou la forme. Nous mettrons ensuite en application vos connaissances sur des exercices et sujets pour vous faire gagner en aisance.

Me contacter

Pour une demande de soutien en prépa économique et commerciale, pour échanger à propos de votre situation, ou pour toute question, vous pouvez me contacter par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.