Stage intensif : profiter des vacances pour progresser

Les vacances peuvent être l’occasion de faire un point sur ses connaissances. Elles sont également le moment adapté pour rattraper un retard, consolider ses acquis ou approfondir ses connaissances. C’est pourquoi je propose la mise en place de stages intensifs.

Au rythme soutenu de plusieurs séances par semaine, je vous aiderai à faire un point global sur la ou les matières qui vous intéressent. Nous pourrons ainsi travailler en profondeur sur les points qui vous posent problème.

Des cours particuliers pour un stage intensif sur-mesure

Comme nous travaillerons en cours particuliers, nous adapterons précisément le contenu à vos besoins. Ce stage sera donc plus efficace qu’un stage collectif. En effet, les séances elles-mêmes seront moins longues (par exemple 2 heures par jour pendant 5 jours), mais elles vous seront entièrement consacrées. Je vous laisserai, par ailleurs, du travail à réaliser pour la séance suivante.

De plus, le format “cours particuliers” permet une plus grande flexibilité. En effet, les séances auront lieu chez vous, et nous déterminerons ensemble les créneaux horaires. Nous pourrons aussi, si cela vous convient mieux, étaler les séances sur deux semaines (ou plus lors des vacances d’été) plutôt que de tout concentrer sur une.

Me contacter

N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement, pour échanger à propos de votre situation ou pour mettre en place un planning de stage intensif. Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.