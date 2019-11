Le suivi régulier, source de progrès continu

La forme la plus fréquente que prennent mes cours particuliers est le suivi régulier. Généralement au rythme d’un cours par semaine, je vous aiderai à progresser et à surmonter les difficultés dès qu’elles apparaissent.

Le fait d’avoir un cours planifié vous incitera aussi à travailler plus régulièrement. Cela peut être particulièrement important si vous manquez de motivation et avez du mal à vous mettre au travail.

L’organisation d’un cours particulier

Concrètement, le cours débutera le plus souvent par des explications sur les points mal compris parmi les notions que vous aurez rencontrées depuis le cours précédent. Cette phase pourra être plus ou moins longue selon vos besoins.

Nous approfondirons ensuite ces notions dans le cadre d’exercices de mise en pratique, pour en consolider votre bonne compréhension. Nous pourrons aussi travailler sur des sujets de concours ou d’examens. Je vous les enverrai parfois à l’avance afin de permettre un travail en amont.

Une approche sur-mesure et efficace

Mon approche consiste à partir de votre façon d’aborder les choses, et d’identifier vos besoins spécifiques. Il ne s’agira jamais de dérouler un cours standard, mais de vous aider à dépasser vos propres blocages et vos points de difficulté.

De plus, dans le cadre d’un suivi régulier, l’adaptation à vos besoins est maximale. Fréquence, durée des cours, focalisation sur la compréhension des notions ou sur les méthodes, sur les points qui vous intéressent le plus ou au contraire sur ceux qui vous posent le plus de problèmes… Je m’attacherai aussi à m’adapter aux besoins nouveaux qui pourront apparaître au cours du suivi et de la progression.

Les résultats se font généralement sentir rapidement. En effet, au-delà de l’amélioration des notes, le retour de la confiance et du plaisir d’apprendre sont les clés d’une réussite durable.

Me contacter

Pour plus d’informations, pour échanger à propos de votre situation, ou pour une demande de cours particuliers en suivi régulier, vous pouvez me contacter, par téléphone au 07 81 73 33 82, ou via le formulaire de contact.