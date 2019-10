Aide sur projets et devoirs maison (DM)

La réalisation d’un projet ou d’un devoir maison peut vous poser différents types de difficultés. Que vous en soyez à la phase d’appréhension du sujet, ou de finalisation du travail, je peux vous aider à y voir plus clair et à progresser.

Votre besoin est peut-être technique. Si vous ne maîtrisez pas bien le cours, vous aurez sûrement donc du mal avec certains points du travail qui vous est demandé. Dans ce cas, le sujet que vous avez à traiter nous servira de support pour vous aider à mieux comprendre. J’ai par exemple déjà travaillé de cette façon avec un étudiant sur un sujet de mécanique du solide.

Le blocage que vous rencontrez est peut-être au contraire formel. En relisant votre travail, je vous aiderai alors à identifier les points d’amélioration. Notre échange vous aidera également à prendre du recul. J’ai ainsi pu aider des étudiants dans la phase de rédaction d’un mémoire. J’ai aussi apporté mon analyse et mon regard critique à un étudiant qui devait rédiger un projet de thèse.

Dans tous les cas, il ne s’agira jamais pour moi de faire le travail à votre place. Je vous aiderai à avancer, à mieux comprendre, mais le rendu final sera bien le fruit de votre travail, avec votre style propre.

Ces séances peuvent avoir lieu à domicile ou à distance.

N’hésitez pas à me contacter pour que nous discutions plus précisément de votre besoin, pour toute question, ou pour mettre en place une première séance d’aide sur votre projet ou DM. Vous pouvez me joindre par téléphone au 07 81 73 33 82 ou via le formulaire de contact.